Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ'da yaptığı açıklamaları şaşkınlıkla karşıladık. Altını çizerek ifade etmek isterim ki bu tür popülist söylemlerin müzakerelere katkı

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