Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(E-devlet uygulaması) Yaklaşık 7 bine yakın bir hizmetten bahsediyoruz. Versiyon 1.0'ın hayata geçmesi... 'Bunu bu yıl bitireceğiz' dedik ve kısmet olursa bu yıl bitireceğiz. Yüzde 95'ini tamamlamış durumdayız."

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