Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Düzce'de

DÜZCE (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce Valiliğini ziyaret etti.

Valilik önünde tören mangası tarafından karşılanan Oktay, daha sonra Vali Zülkif Dağlı ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Oktay, kentteki yatırımlar ve çalışmalarla ilgili Vali Dağlı'dan brifing aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü'nün proje tanıtım törenine katılmak üzere Valilikten ayrıldı.



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