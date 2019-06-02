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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Demokrasi, oyları sayanların değil, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır."

02 Haziran 2019 Pazar 21:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Demokrasi, oyları sayanların değil, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır."
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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 21:15
  1. Fuat Oktay

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