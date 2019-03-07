0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(CHP-İYİ Parti ittifakı) Bu ittifakın parçası olan ama milletin karşısına çıkıp da cesaretli bir şekilde 'HDP de buradadır' diyebileceğimiz, o cesareti gösterecek bir ittifak görmüyoruz karşımızda, ama ittifak bu."

07 Mart 2019 Perşembe 10:17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(CHP-İYİ Parti ittifakı) Bu ittifakın parçası olan ama milletin karşısına çıkıp da cesaretli bir şekilde 'HDP de buradadır' diyebileceğimiz, o cesareti gösterecek bir ittifak görmüyoruz karşımızda, ama ittifak bu."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yenimahalle’de 8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri
    1. Yenimahalle’de 8 Mart Kadınlar Günü..
    2. Ümmet Akın’a Alatepe ve Gözpınarı’nda..
    3. Çevreyi ve toprağı koruyacak 92..
    4. Merkez faizde direniyor
    5. Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar’dan..
    6. Goalball’ın melekleri Erzurum’da
    7. Başkentte iki belediye otobüsü..
    8. Bakan Turhan: Akıllı ulaşım,..
    9. Başkan Toltar veda etti
    10. Cammu Keşmir'de bombalı saldırı! Çok..
    11. 12 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara..
    12. D-100 Karayolu sebze bahçesine döndü
    13. İmam, doktor, öğretmen ve psikolog..
    14. Avrupa borsaları
    15. Başkan adayı Tosun’dan Bodrumlu..
    16. GRAFİKLİ - PSG'nin Avrupa'da yüzü..
    17. Satranççı kız kardeşlerin birincilik..
    18. Beşiktaş'tan Mehmet Özdilek bombası!
    19. Adana’da rüzgar ağaçları, direkleri..
    20. Sivas’ta 34 köy yolu ulaşıma kapandı
    21. 4 yaşındaki çocuğun üzerine televizyon..
    22. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç..
    23. Elazığ’da tefeci operasyonu: 12..
    24. Milletvekili Esin Kara, Cumhur..
    25. 2.5 milyon ilave istihdam için iş..
    26. SAÜ’de karma sergi sanatseverlere..
    27. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı..
    28. Adıyaman Belediyespor, 1955 Batman..
    29. Tatvan’da tarım ve hayvancılığın..
    30. Çiftçi’den Regaip Kandili mesajı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak