Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bugüne kadar çeşitli sektörlerden yerli patent başvuru sayısı 60 bine ulaşmıştır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bugüne kadar çeşitli sektörlerden yerli patent başvuru sayısı 60 bine ulaşmıştır. 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde tescil edilen yerli patent sayısında yaklaşık yüzde 39'luk artış gerçekleşmiştir."07 Aralık 2018 Cuma 11:10
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bugüne kadar çeşitli sektörlerden yerli patent başvuru sayısı 60 bine ulaşmıştır. 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde tescil edilen yerli patent sayısında yaklaşık yüzde 39'luk artış gerçekleşmiştir."
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