Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bu vahşeti iki yıldır planladığı anlaşılan teröristlerin Sayın Cumhurbaşkanımızı, Türk milletini, ülkemizi ve tarihimizi hedef almaları olayın bir diğer üzücü boyutun teşkil etmektedir. Tüm dünya mazlumlarının sesi olan Cu

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