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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bosna Hersek'te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Konsey'in Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile görüştü

17 Nisan 2019 Çarşamba 20:39
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Konsey'in Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile görüştü.

Oktay, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi himayesinde, Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından Bosna Hersek Parlamento binasında düzenlenen Saraybosna İş Forumu 10. Toplantısı'na katılmasının ardından Dodik ve Dzaferovic ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek'in yanında olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin, Bosna Hersek'in AB ve NATO üyeliğini desteklendiği vurgulanan görüşmede, iki ülkenin ticaret hacminin daha da artırılması için gelecek dönemde imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması'nın önemli olduğu vurgulandı.


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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 20:39
  1. Bosna Hersek
  2. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik
  3. Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat Oktay

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