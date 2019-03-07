Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Artırılmış sanal gerçekliklerin günümüz hayatında kullanılabileceği teknolojilerin üretilmesiyle alakalı bir yapıyı da şimdiden adım adım hazırlıyoruz. Bu konuda Türkiye'yi çok yakın bir gelecek bekliyor."
07 Mart 2019 Perşembe 11:17
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:17
YORUM YAZ