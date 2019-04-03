Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD artık karar vermeli” Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “ABD artık karar vermeli.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “ABD artık karar vermeli. Türkiye’nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa terör örgütleriyle el elemi verecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımına ilişkin yorumuna cevap olarak Twitter hesabından, “ABD artık karar vermeli. Türkiye’nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa terör örgütleriyle el ele vermek suretiyle düşmanlarımıza karşı bizi zor durumda bırakıp dostluğumuzu riske mi edecek?” paylaşımını yaptı.

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