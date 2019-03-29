Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB-Türkiye ilişkilerinde yapıcı bir anlayışın egemen olmasına katkı sağlayan Romanya'nın ilkesel duruşunu ve gayretlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Romanya'nın bu tavrının diğer Avrupa ülkelerine örnek teşkil etmesini umu

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