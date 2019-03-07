Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Editör Masası'na konuk oldu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İl karneleri dediğimiz olay, ilin performansının, dolayısıyla bizim performansımızın ortaya çıkarılmasıdır. 136 göstergeyle bunu çok somut şekilde ölçüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan 81 İl Karnesi Projesi çalışmasına ilişkin Oktay, bu karneyle kamuya, yarı kamuya ve yerel yönetimlere not verildiğini belirtti.

Alınan kararların 81 ilde uygulanıp uygulanmadığını yakından takip etmek istediklerini kaydeden Oktay, "İl karneleri dediğimiz olay, ilin performansının, dolayısıyla bizim performansımızın ortaya çıkarılmasıdır. Sosyal, ekonomik, ticari, eğitim, sağlık, kültür, tarım, hayvancılık gibi farklı alanlar var. 136 göstergeyle bunu çok somut şekilde ölçüyoruz." diye konuştu.

Daha sonra da şehrin mülki idare amirinden başlayarak tüm ilgili bakanlıkların yerel temsilcilerine, yerel yöneticilere, ilin nereden nereye getirildiğinin sorulacağını dile getiren Oktay, temel göstergelerin bulunduğunu, TÜİK'in de bu uygulamanın parçası olacağını söyledi. Oktay, olabildiğince bağımsız ölçülmeye çalışılacağını, yerelden ve bakanlıklardan alacakları veriler olacağını ifade etti.

- "Amacımız illa birilerini cezalandırmak değil"

İlin eğitim, yerel yönetim, ulaşım, tarım, adalet ve güvenlik gibi alanlarda nerede olduğunun ölçümlerle belirleneceğini anlatan Oktay, bunu da her ilde bir indekse göre sıralayacaklarını belirtti.

Oktay, 81 il içinde kentin ekonomisinin veya ticaretinin daha önce nerede olduğu, şimdi hangi noktaya geldiğinin ölçüleceğini kaydederek, "İllerimiz arasında gelişmişlik üzerine tatlı bir rekabeti de başlatmak istiyoruz. Performans dediğimizi de bu çerçevede de biraz görmek istiyoruz." dedi.

İl karnelerinin şehirlerin kıyaslanabileceği boyutta hazırlandığına dikkati çeken Oktay, "Baktığınızda eğer siz en sondaki ilseniz bu kadar rahat edemeyeceksiniz. O ilin yöneticileri olarak da." ifadelerini kullandı.

İl karnesinin bütün olarak yılın başında, ortasında, sonunda ya da üç, dört ayda bir ölçülebileceğini söyleyen Oktay, "Şu anda bu tamam. Cumhurbaşkanımızın da onayını aldıktan sonra uygulamaya getireceğiz." şeklinde konuştu.

Başarısız illerle ilgili nasıl bir uygulama olacağı konusunda ise Oktay, "Amacımız illa birilerini cezalandırma boyutu değil. Tam tersi teşvik ve motive etmektir. Birlikte kalkınma hamlesinin de bir parçası olarak görüyoruz." dedi.

- "2019 daha iyi olacak"

Seçimlerin ardından ekonomide nasıl bir performans beklenildiği yönündeki soru üzerine Oktay, şunları kaydetti:

"Son göstergelere bakın. Ağustosta yaşadığımız o manipülasyonu düşünün. Sonraki göstergelere bakın, o trendi çok rahat görürsünüz. Onu tamamen geride bıraktığımız ve geleceğe dönük de çok ciddi göstergelerin çok ciddi şekilde pozitif sinyaller verdiğini görürsünüz. Enflasyon, faizler, dış ödemeler dengesi, bütçe açığı gibi sıkıntılı olabilecek konular. Bakıyoruz, birkaç kalemde... Enflasyona baktığınızda aşağı trendi görüyorsunuz. Orta vadeli planda belirtilen rakamın inşallah o hedefin 2019 daha iyi olacağını gösteriyor. Orada çok iddialıyız."

Döviz kurundaki yoğun baskı konusunda da Oktay, "Baktığımızda da o oynaklığın gittiğini, istikrarın geldiğini, stabiliteyi görüyoruz. İş dünyası ile çok yakın temas halindeyiz. Sanayi odaları, ticaret odaları, odalar ve borsalar birliği ve esnaf sanatkarlarımızla temas halindeyiz. Oranın nabzını çok yakinen vermeye çalışıyoruz. Dış ticaret açığına baktığınızda da ihracatın güçlü bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Daha da güzeli ithalatın da azalarak devam ettiğini görüyoruz. Ocak ve şubata baktığımızda çok ciddi bir iyileşmeyi görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Ocak-şubat aylarına baktığımızda, dış ticaret açığının sürekli aşağı yönde olduğunu ekonomik göstergelerde görüyoruz. Hedeflerimize çok daha güçlü şekilde erişeceğiz inşallah. Bu, 31 Mart'tan sonra Türkiye'yi çok çok daha güzel günlerin beklediğinin göstergesi. İnşallah bunu hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)