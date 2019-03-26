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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Zulmü destekleyerek Orta Doğu'da barışı sekteye uğratanlara ve çatışmacı zihniyete karşı, biz her alanda hak ve hukuku savunmaya devam edeceğiz."

26 Mart 2019 Salı 15:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Zulmü destekleyerek Orta Doğu'da barışı sekteye uğratanlara ve çatışmacı zihniyete karşı, biz her alanda hak ve hukuku savunmaya devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:22
  1. Fuat Oktay

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