Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, üretim ve ihracat amaçlı ithalatta, yerinde gümrükleme uygulamasının hayata geçirileceğini, yatırım süreçlerini hızlandırmak ve iyileştirmek amacıyla sektörel yol haritaları oluşturulacağını bildirdi.

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