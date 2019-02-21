Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Terörle mücadele) Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla, SİHA'larımızla, tanklarımızla, toplarımızla, en önemlisi sarsılmaz imanımızla, terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertme
21 Şubat 2019 Perşembe 12:43
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