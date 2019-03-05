Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temaslarda bulunmak üzere Sinop'a geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sinop Valiliği önünde törenle karşılandı05 Mart 2019 Salı 14:20
Sinop Valiliği önünde törenle karşılanan Oktay, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Vali Köksal Şakalar'dan kentle ilgili brifing aldı.
Ziyarette İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş da bulundu.
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