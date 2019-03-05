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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sıfır atık uygulamasını hayata geçirdik. 2023 sonuna kadar tüm illerimizde uygulamaya geçecek bu geri dönüşüm sistemiyle hem doğamızı koruyacak hem de yaklaşık 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız."

05 Mart 2019 Salı 20:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sıfır atık uygulamasını hayata geçirdik. 2023 sonuna kadar tüm illerimizde uygulamaya geçecek bu geri dönüşüm sistemiyle hem doğamızı koruyacak hem de yaklaşık 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız."

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 20:42
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