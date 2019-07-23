Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sınır ötesinden atılan roket sonucu yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Silahlı kuvvetlerimiz saldırıya karşılık vermiştir, kararlılıkla bundan sonra da çok daha şiddet Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sınır ötesinden atılan roket sonucu yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sınır ötesinden atılan roket sonucu yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Silahlı kuvvetlerimiz saldırıya karşılık vermiştir, kararlılıkla bundan sonra da çok daha şiddetli şekilde karşılık verecektir. Türkiye sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini koruma noktasında kararlılığımızı sürdüreceğiz."

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