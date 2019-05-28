Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Pençe Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın"

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