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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, öğrencilere bilgisayar dağıttı

Bolu’da bir dizi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bolu Belediyesinin düzenlediği programa da katılarak öğrencilere bilgisayar dağıttı.

02 Mart 2019 Cumartesi 21:02
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, öğrencilere bilgisayar dağıttı

Bolu’da bir dizi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bolu Belediyesinin düzenlediği programa da katılarak öğrencilere bilgisayar dağıttı.


Bolu Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 10’uncusunu gerçekleştirdiği “Eğitime Yüzde 100 Destek Projesi” bilgisayar dağıtım törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı. Belediye Nikah Salonu’nda öğrenci ve ailelerinin katıldığı törende, öğrencilere hitaben konuşan Oktay, "Burada bizim size verdiğimiz belediyenin size sunduğu sadece ve sadece bir araçtır. Aracı almak hedefe ulaşmak anlamına gelmiyor. Bilgisayarı alırsınız evin bir köşesinde de tutabilirsiniz, oyun da oynayabilirsiniz. Bilgisayarı alırsınız başka amaçlar için de kullanabilirsiniz. Ama aynı bilgisayarı geleceği inşa etme adına da değerlendirebilirsiniz. Ben yürekten inanıyorum ki siz kendi geleceğinizi inşa etme adına bunu vesile bulacaksınız” dedi.


Fuat Oktay’ın konuşmasının ardından bin 60 öğrenciye verilecek olan bilgisayar dağıtımına geçildi. Bilgisayar almaya hak kazanan bazı öğrenciler, bilgisayarlarını bizzat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan aldı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 21:02
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