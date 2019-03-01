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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kırıkkale'de

Oktay Kırıkkale'de esnaf ziyaretinde bulundu, Millet Kıraathanesini ziyaret etti

01 Mart 2019 Cuma 17:54
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kırıkkale'de

KIRIKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale'de esnaf ziyaretinde bulundu, Millet Kıraathanesini ziyaret etti.

Oktay, Kırıkkale Belediyesindeki programının ardından Barbaros Hayrettin Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Daha sonra Hüseyin Kahya Parkı'nda geçen yıl açılan Millet Kıraathanesini ziyaret eden Oktay, vatandaşlarla sohbet etti.

Çay içen Oktay, ikram edilen simit ve kekten yedi. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Oktay, engelli bir vatandaşla da yakından ilgilendi.



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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:54
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Kırıkkale

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