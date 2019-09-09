Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kabil’de, Bağdat’ta, Humus’ta ve İdlip’te çocuklar öldükçe terörden ve belirsizlikten beslenenler kazanıyor, müslümanlar ne yazık ki kaybediyor. Bu çatışma Kürt, Türk, Alevi, Şii, Sünni hepimizin kaybettiği insani kri
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kabil’de, Bağdat’ta, Humus’ta ve İdlip’te çocuklar öldükçe terörden ve belirsizlikten beslenenler kazanıyor, müslümanlar ne yazık ki kaybediyor.09 Eylül 2019 Pazartesi 20:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kabil’de, Bağdat’ta, Humus’ta ve İdlip’te çocuklar öldükçe terörden ve belirsizlikten beslenenler kazanıyor, müslümanlar ne yazık ki kaybediyor. Bu çatışma Kürt, Türk, Alevi, Şii, Sünni hepimizin kaybettiği insani krizdir" dedi.
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