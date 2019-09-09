Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kabil’de, Bağdat’ta, Humus’ta ve İdlip’te çocuklar öldükçe terörden ve belirsizlikten beslenenler kazanıyor, müslümanlar ne yazık ki kaybediyor. Bu çatışma Kürt, Türk, Alevi, Şii, Sünni hepimizin kaybettiği insani kri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kabil’de, Bağdat’ta, Humus’ta ve İdlip’te çocuklar öldükçe terörden ve belirsizlikten beslenenler kazanıyor, müslümanlar ne yazık ki kaybediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kabil’de, Bağdat’ta, Humus’ta ve İdlip’te çocuklar öldükçe terörden ve belirsizlikten beslenenler kazanıyor, müslümanlar ne yazık ki kaybediyor. Bu çatışma Kürt, Türk, Alevi, Şii, Sünni hepimizin kaybettiği insani krizdir" dedi.

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