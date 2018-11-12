Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İtalya'da

Oktay, Falcone Borsellino Havaalanı'nda Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Oktay ile Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de Palermo'ya gitti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından heyet başkanlarına verilen akşam yemeğine katılacak Oktay, yarın genel çalışma oturumunda katılımcılara hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konferansa katılan ülkelerin heyet başkanları ve muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.