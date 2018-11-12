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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İtalya'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Libya Konferansı'na katılmak üzere İtalya'nın Palermo kentine gitti.

12 Kasım 2018 Pazartesi 21:36
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İtalya'da

Oktay, Falcone Borsellino Havaalanı'nda Türkiye'nin Roma Büyükelçisi  Murat Salim Esenli ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Oktay ile Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara  Milletvekili Emrullah İşler de Palermo'ya gitti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından heyet başkanlarına verilen  akşam yemeğine katılacak Oktay, yarın genel çalışma oturumunda katılımcılara  hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konferansa katılan ülkelerin heyet  başkanları ve muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 21:36
  1. Ankara
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