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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İslam düşmanlığı kaynaklı sorunlara karşı etkin önlemler almak günümüz küresel şartlarında zorunluluktan öte hayati bir hal almıştır."

16 Mart 2019 Cumartesi 11:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İslam düşmanlığı kaynaklı sorunlara karşı etkin önlemler almak günümüz küresel şartlarında zorunluluktan öte hayati bir hal almıştır."

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:57
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