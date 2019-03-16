Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İslam düşmanlığı kaynaklı sorunlara karşı etkin önlemler almak günümüz küresel şartlarında zorunluluktan öte hayati bir hal almıştır."

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