Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Herhangi bir görevi üstlenmeye aday adayı olduktan sonra, görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler veya türlü oyunlar içerisine girenler zaten hiçbir zaman bizimle olmamış demektir."

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