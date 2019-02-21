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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Herhangi bir görevi üstlenmeye aday adayı olduktan sonra, görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler veya türlü oyunlar içerisine girenler zaten hiçbir zaman bizimle olmamış demektir."

21 Şubat 2019 Perşembe 16:27
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Herhangi bir görevi üstlenmeye aday adayı olduktan sonra, görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler veya türlü oyunlar içerisine girenler zaten hiçbir zaman bizimle olmamış demektir."

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:27
  1. Fuat Oktay

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