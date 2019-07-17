Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Erbil’de diplomatlarımıza yönelik saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili makamlarımız çalı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Erbil’de diplomatlarımıza yönelik saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Erbil’de diplomatlarımıza yönelik saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili makamlarımız çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.
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