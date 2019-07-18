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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Düzce'de su baskını ve toprak kayması) Arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 51 vatandaşımız tahliye edildi. Tüm vatandaşlarımızın tahliyesi sağlanmıştır."

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Düzce'de su baskını ve toprak kayması) Arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 51 vatandaşımız tahliye edildi. Tüm vatandaşlarımızın tahliyesi sağlanmıştır."
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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:06
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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