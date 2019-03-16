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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bütün dünyayı İslam düşmanlığına, yabancı karşıtlığına karşı ayağa kalkmaya davet ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm dünyayı İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, radikalizme ve ırkçılığa karşı ayağa kalkmaya davet ederek, "Özellikle uluslararası toplumun bu taşına altına elini koymasını, sorumluluk almasını, üzerine düşenlerin yapmasını bekliyoruz" dedi.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:41
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bütün dünyayı İslam düşmanlığına, yabancı karşıtlığına karşı ayağa kalkmaya davet ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm dünyayı İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, radikalizme ve ırkçılığa karşı ayağa kalkmaya davet ederek, "Özellikle uluslararası toplumun bu taşına altına elini koymasını, sorumluluk almasını, üzerine düşenlerin yapmasını bekliyoruz" dedi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Müslümanlara karşı terör saldırısının yaşandığı Yeni Zelanda’ya gitti. Uçağın hareketi öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi’nde basın toplantısı düzenleyen Fuat Oktay, ziyarete ilişkin bilgiler verdi.


Yeni Zelanda’da gerçekleşen terör saldırılarının vicdan sahiplerini ziyadesiyle üzdüğünü söyleyen Oktay, "İlk belirlemelere göre 49 masum kardeşimiz şehit olmuş, çok sayıda kişi de yaralanmıştır. Üzülerek belirtmek istiyorum ki 3 vatandaşımızın da yaralılar arasında bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bu vatandaşlarımızın durumlarıyla da çok yakinen ilgilenmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleşen bu hain terör saldırısı üzerine Yeni Zelanda Genel Valisini aramış, ayrıca yaralanan vatandaşlarımızdan ikisiyle de telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Ayırca Dışişleri Bakanımız da muhatabı ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu vesileyle saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Masum kurbanların ailelerine ve Yeni Zelanda halkın baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Saldırların cuma namazını eda etmekte olan savunmasız masum insanları hedef almasını ayrıca nefretle lanetliyoruz" şeklinde konuştu.



"Teröristler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Türk milletini ve tarihi hedef aldı"


Saldırıyı 2 yıldır planladığı anlaşılan teröristlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Türk milletini ve tarihi hedef aldığını vurgulayan Oktay, "Tüm dünya mazlumlarının sesi olan Cumhurbaşkanımız Allah’ın verdiği canı ancak Allah’ın alacağı bilinciyle ömrünü milletine hizmete adayarak gece günüz çalışan bir lider. Milletimiz liderine her zaman olduğu gibi yine sahip çıkacak bu tür kirli operasyonlara asla müsaade etmeyecektir" diye konuştu.


İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, ırkçılık ve bunlardan beslenen terörün günümüzde insanlığın karşı karşıya kaldığı en önemli imtihanların başında geldiğini belirten Oktay, "Müslümanlar dünya genelinde ön yargı, ayrımcılık, nefret suçları ve nefret söylemlerinin mağduru olmaya devam etmektedir. Yaşanan bu terör eylemi İslam düşmanlığının sınırları olmadığını bir kez daha göstermiştir. Buradan bütün dünyayı İslam düşmanlığına, yabancı karşıtlığına, radikalizme ve ırkçılığa karşı ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Özellikle uluslararası toplumun bu taşına altına elini koymasını, sorumluluk almasını, üzerine düşenlerin yapmasını bekliyoruz. Bu saldırı Yeni Zelanda özelinde dünyamızın ihtiyaç duyduğu birlikte yaşama kültürünün gerekliliğine dikkatleri bir kez daha çekmiştir. Türkiye çok kültürlü toplusal yapısıyla bu mücadelede Yeni Zelanda’ya elinden gelen tüm desteği vermeye hazırdır" ifadelerini kullandı.


Türkiye’nin Yeni Zelanda halkının yanında olduğunu göstermek, taziye iletmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Yeni Zelanda’ya gideceklerini söyleyen Oktay, "Yeni Zelanda’ya gidişimiz terör kurbanlarının yakınları, yaralılar, Yeni Zelanda Müslüman toplumu, Yeni Zelanda halkı ve hükümetiyle dayanışmamızın bir yansıması ve dünyada yükselen İslam ve yabancı düşmanlığına karşı duruşumuzun da somut nişanesi olacaktır. Uzun yıllar teröre büyük kayıplar vermiş ve terörün her türlüsüne karşı çıkmış bir ülke olarak Türkiye, Yeni Zelanda’nın terörle mücadelesinde atacağı adımlarda yanında olacaktır" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:41
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