Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bursa'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Valiliğe ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bursa Valiliğini ziyaret etti. Heykel'deki tarihi Valilik binasına gelen Oktay, Vali Yakup Canbolat tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan ve şeref defterini imzalayan Oktay, daha sonra valilik makamına geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, basına kapalı gerçekleşen ziyarette kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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