Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bizim kutlu yürüyüşümüzü, PKK gibi, FETÖ gibi, DEAŞ gibi hiçbir terör örgütü durduramaz. Bizim birliğimizi, dirliğimizi hiçbir terör örgütünün engellemesi mümkün değildir. Kim olursa olsun, kim gelirse gelsin, Türkiye

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