Fuat Oktay: Cumhur İttifakı, kalplerimizde sağduyu ile kurulmuş milli bir ittifaktır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bir millet düşünün, mesele milli olunca dünyayı karşısına alan. İşte Cumhur İttifakı, kalplerimizde böyle bir temel üzerine sağduyu ile kurulmuş milli bir ittifaktır.

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