Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Belediye Başkanı Rasim Arı’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve beraberindeki Nevşehir heyetini kabul etti. Ziyarette Oktay’a Nevşehir’i önümüzdeki dönemde kalkındıracak projelere ilişkin bilgi veren Arı, yapılacak olan çalışmalar için destek sözü aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde, Nevşehir’deki proje ve yatırımlara ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, Nevşehir Belediyesi olarak önümüzdeki süreçte hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi veren Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: “Geleceğin Nevşehir’ini oluşturmak için hayata geçireceğimiz projelere sonsuz destek sözü veren Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a teşekkür ediyorum. Bizlere verilen bu destek ile birlikte gecemizi gündüzümüze katarak şehrimize hizmet etme çabasında olacağız” dedi.