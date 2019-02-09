Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "AK Parti iktidarları döneminde yurt dışı uçuş noktası sayımızı 60'tan 316'ya yükselttik. Geldiğimiz bu seviyeyle yurt dışı destinasyon sayısında dünyada birinci sıradayız."

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