Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ağrı’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bugünden itibaren tüm abonelik işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılabilecektir “dedi.

Bir dizi inceleme ve temalarda bulunmak üzere Ağrı’ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" tanıtım törenine katıldı. İbrahim Çeçen Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Oktay,bugünden itibaren tüm abonelik işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılabileceğini söyledi.

Oktay konuşmasında, "Bu doğrultuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz ve TÜRKSAT gayretli çalışmalar yapmaktadır. Kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılması, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemimizin en önemli yapı taşlarından birisidir.Bürokrasinin azaltılmasını ve kamuda işlerin şeffaf hale getirilmesini sağlayacak e-Devlet sistemini iyi bir noktaya taşıdık. Vatandaşlarımıza, özel sektöre ve kamunun kendi içinde verdiği hizmetlerin çok büyük bir bölümünü e-Devlete entegre ettik. Bugün 511 kurumun 4 bin 261 işlemi e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmıştır. E- Devlet Versiyon 1.0’ı yüzde 90’ın üzerinde tamamladık. Yıl sonunda ilk versiyonu tamamlayacağız. Önceden ilan ettiğimiz bir olaydı. Biz söz verirsek yaparız. Bugün de yine basit gibi gözüken elektrik, su, doğal gaz ve telefon abonelikleri... Artık bugün itibarıyla tüm abonelik işlemlerinin e-Devlet üzerinden sunulmasına başlıyoruz. Vatandaşlarımız oturdukları yerden internet yoluyla abonelik işlemlerini yapabilecektir. Pilot çalışmalarına başladık ve inşallah bunu tüm illerimize de çok hızlı bir şekilde de yaymış olacağız. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Toplantı sonrası, YÖK tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden pilot olarak seçilen Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt, Şırnak, Bingöl Üniversitelerinin rektörleri, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" protokolünü imzaladı.