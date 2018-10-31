0553 313 94 23
impression

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: 95 milyon belge var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Osmanlı Arşivi’nde yaklaşık 95 milyon belge ve 400 bin defter bulunduğunu söyledi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:38
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: 95 milyon belge var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Milletvekili Alpay Antmen'in soru önergesini yanıtladı. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde ana hizmetlerin yürütülmesinde görevli, fiilen arşiv iş ve işlemlerinde çalışanların tamamının 31 Ağustos itibariyle sürecin tekamül etmesi ile Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda görevlendirildiğini belirtti.

Oktay, Osmanlı Arşivi olarak bilinen ve Osmanlı Devleti'ne ait belgelere yönelik arşiv faaliyetlerinin yürütüldüğü İstanbul Kağıthane'deki yerleşkenin, Devlet Arşivleri Başkanlığı döneminde de etkin şekilde faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

Oktay, Osmanlı Arşivi'nde yer alan evrakın genel olarak 1326-1920 arasını kapsadığını söyledi. Yaklaşık 95 milyon belge ve 400 bin defter serisinden oluşan arşivin yaklaşık yüzde 75'lik kısmının sayımının ve dökümünün tamamlandığını anlatan Oktay, tasnifi tamamlanmış belgelerin araştırmacıların hizmetine sunulduğunu açıkladı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 09:38
  1. İstanbul
  2. aselsan
  3. fuat oktay
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da iki otomobil çarpıştı: 9 kişi yaralı
    1. Konya'da iki otomobil çarpıştı: 9 kişi..
    2. Fatih Terim biletini kesti! Ocak'ta..
    3. AB ülkelerinden Rusya'ya Ukrayna çağrısı
    4. Commerzbank'tan çarpıcı TL açıklaması
    5. ABD, İran’ı yaptırımlarla çökertmeyi..
    6. Şehitlere hakaret etmişti! Enselendi
    7. ‘Helal ve tayyib ürünler konusunda..
    8. iPhone fiyatlarında indirim yaptı
    9. Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu
    10. Belegesi ortaya çıktı: Amerika'dan..
    11. Marketler maliyeti de paylaşmalı
    12. ASELSAN'dan tarihi rekor kırdı!
    13. İstanbul Eyüp'te silahlı market soygunu
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    15. Akıllara durgunluk veren olay! 17..
    16. Eğitimde reform senesi
    17. Turkcell, golf tutkunlarını turnuvada..
    18. Fransa İçişleri Bakanı Castaner..
    19. 3. havalimanı personel alımı 3...
    20. Kocaeli'nde devrilen traktörün altında..
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018