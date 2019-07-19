Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(AB'nin yaptırım kararı) Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edecek ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmaktan geri durmayacaktır."

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