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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

25 Aralık 2018 Salı 15:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Oktay, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar arasından 4 eser için oy kullandı.

Haber kategorisinde, Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı" adlı fotoğrafına oy veren Oktay, "Filistinli bir gencin vurulurken Türk bayrağını dalgalandırması ayrı bir anlam ifade ediyor. Mazlum neredeyse Türkiye oradadır. O bayrağı Türkiye oraya kendisi götürmez. Gönülden gelen bir şey bu. Kurşunu yiyor, giderken elinde bırakmadığı şey Türk bayrağı. Mazlumların olduğu coğrafyalardan Türkiye'ye bakış açısı bu. Türkiye'den de bizim bakış açımız budur." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaşam kategorisinde, Sercan Küçükşahin'in "Tarihin içinde yüzme keyfi" adlı Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yer alan "Kral Kızı" olarak bilinen "Basilica Therma" adlı Roma Hamamı'nın yer aldığı fotoğraf ve Burak Milli'nin, yerli insansız hava aracının Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte objektife yansıdığı "Dolunay ve yerli İHA" adlı fotoğrafına oy verdi.

Oktay, spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü etkinliklerinde çektiği "Atlı Savaş Oyunu" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

Fotoğrafların her birinin anı, olayı en iyi şekilde yansıttığını ancak seçim yaparken duyguların ön plana çıktığını ifade eden Oktay, dünyanın dört bir yanında doğru habercilik için emek veren Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:19
  1. Yozgat
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