Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin terör örgütlerinin oyunlarını bozmaya devam edeceğini belirterek, “Nereye kaçarlarsa kaçsınlar nefes aldırmayacağız, onlara rahat verdirmeyeceğiz. Arkalarında kim olursa olsun meydan okuduk, okumaya devam edeceğiz. PKK’ya, FETÖ’süne bu dünyayı dar ettik. Ekonomik saldırılara karşı dimdik ayakta durduk. Oradan çok daha güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Biz böyle özellik kazandık” dedi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da, “Türkiye’nin yıkımını dileyenler, zillete kucak açanlar tarihin yanlış yerinde durduklarını anlamak zorunda kalacaklardır” diye konuştu. .

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP’nin üst yöneticileri Osmangazi Belediyesi tarafından Yunuseli’nde yapılan Alparslan Türkeş Caddesi’nin açılışına katıldı. Bursa’nın vatansever insanlarının 14 seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hiç yalnız bırakmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bursa yerli ve millî olan her şeye gönlünü açmıştır. Bizi hiç mahcup etmediniz. Bu dimdik duruşunuzla sadece demokrasimizi yüceltmekle kalmadınız. Türkiye’nin büyümesine katkı sağladınız. Dik duruşunuzla, siyasetin, belediyeciliğin en iyisine lâyıksınız. 31 Mart akşamında da inşallah bu başarılara bir yenisini ekleyeceğiz. 31 Mart’ta Bursalılar gönül belediyeciliğine sahip çıkacak. 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’nın Başkan Adayı Alinur Aktaş’ı destekleyecek. Bursalının sözü de özü de birdir. Bu sözünüzü emanet olarak Cumhurbaşkanımıza ulaştıracağım” dedi.

17 yılda en zorlu süreçlerden güçlenerek çıkıldığını hatırlatan Oktay, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin tüm şehirleriyle kalkınma mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Şimdi daha güçlüyüz. cumhur ittifakı ile gidiyoruz. Gizli, kapaklı bir şeyin konuşulmadığı, her şeyin sizlerin önünde konuşulduğu, ülkesini, milletini, memleketini, sizleri seven liderlerin bir araya geldiği ittifak. Diğerlerinin ne olduğunu anlatmaya gerek yok. Bu ittifakla pazara kadar değil mezara kadar dedik. 1 Nisan’dan sonra ülkenin hizmetleri bu ittifakla güçlü şekilde yaşayacak. Biz merkezde çalıştık, Bir ülkenin gelişmişliği, kalkınması sadece merkezden çalışma ile mümkün değil. Israrla yerelde diyoruz. Merkezde bizler, yerelde belediyelerimizle güç birliği yapacağız. Bizhizmetin, projenin, yatırımın vaadini verenlerden değiliz. Söz verdik mi yaparız. Konuştuk mu yaparız. Buna bütün Türkiye şahittir. 31 Mart’a konuşulan her neyse bizim sözümüzdür, yapılacaktır. Bunun yapılıp, yapılmadığının takipçisi olacağız. Biz öyle CHP gibi oy yoksa, hizmet de yok deyip arkasını dönüp gidenlerden değiliz. Hiç bir zaman öyle olmadık. Milletin hizmetine sunulsun diye gönderdiğimiz sizin kaynaklarınızı Kandil’e götürenlere hesabını soruyoruz. Biz icraatlarımızı, yatırımlarımızı konuşuruz” diye konuştu.

“Kırmızı çizgimiz yeşil alan ve yatay mimari”

Fuat Oktay, yatay şehirciliğin Ak Parti Hükümeti’nin kırmızı çizgisi olduğuna dikkat çekerek, "Başkan Aktaş’ı önceden beri tanıyorsunuz. Kimliği, kişiliği, karakterine şahitsiniz. Bizler de şahidiz. Vizyoner projeleri ile inşallah Bursa’yı hep birlikte ileriye taşıyacağız. Yeşili ve yatay şehirciliği Bursa’da kırmızı çizgimiz olarak ilân ediyoruz. Bursalı kardeşlerim ve bizler Bursa’nın yeşiline sevdalıyız. Bursa’nın tabiatını birlikte koruyacağız. Yeşili hep birlikte koruyacağız. Biz merkezden takip edeceğiz, siz de buradan takip edeceksiniz. Bu hedef doğrultusunda 31 Mart’tan sonra yatay mimarî hâkim kılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği hedefler noktasında millet bahçelerini yetiştiriyoruz. 31 Mart’ta da istikrar sürsün, Bursa büyüsün diyeceğiz. Şehir içi ulaşımını unutmuyoruz. Bu soruna biran önce çözüm bulmak hepimizin ortak amacı. Bursaray seferlerinin sıklıklarını arttırıyoruz. 59 akıllı kavşak uygulaması, 37 otoparkla park et, devam et parkı inşa ediyoruz. Yatırımlarla Bursa’da trafiğe takılmak tarih olacak. Bursa’nın gönül belediyeciliği ile var olacağını biliyoruz. Önümüzdeki dönem Bursa’nın daha hızlı kalkınması için ciddi projelerimiz var. Biz yola çıktık mı devam ederiz. Bursa’ya verdiğimiz sözler ortada kalmaz. Biz Bursalıyı yolda bırakmadık, bırakmayız. Bursalılar da bizi yolda bırakmadı" şeklinde konuştu.

“Ekonomik saldırılardan güçlenerek çıktık”

Terör örgütünün oyunlarının bozulacağına işaret eden Oktay, "31 Mart seçimleri için hazırlanırken, ülkemizin ve milletimizin beka meselesi olarak gördüğümüz konuları takip ediyoruz. Hain terör örgütlerinin oyunlarını bozacağız, bozmaya devam edeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar nefes aldırmayacağız, onlara rahat verdirmeyeceğiz. Arkalarında kim olursa olsun meydan okuduk, okumaya devam edeceğiz. PKK, FETÖ’süne bu dünyayı dar ettik, dar etmeye devam edeceğiz. Ekonomik saldırılara karşı dimdik ayakta durduk. Oradan çok daha güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Biz böyle özellik kazandık. Bazıları zoru gördükçe kaçacak yer ararlar ya. Türkiye’nin önüne kim engel çıkarırsa çıkarsın oradan güçlenerek çıkmayı öğrendik. Bize hiç kimsenin tehdidi bir şey ifade edemez, vız gelir. Biz geleceğe bakarız, sizlerle geleceğe yürürüz. Ekonomide olduğu gibi, diplomaside de dik durmalıyız. Ülkemiz, bugün bulunduğu noktaya kolay gelmedi. Bursa bizim hizmetlerimizi mücadelemizi en iyi bilen şehirlerden biridir. AK Parti ve cumhur ittifakı ve Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 yıldır verdiği mücadeleye, şahit misiniz? Bu kazanımların devam etmesinin yolu ülkemizin siyasî istikrarından geçiyor. Bu yüzden 31 Mart seçimleri çok önemli. Bulvara MHP’nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş’in isminin verilmesi çok önemli. Burası sadece Osmangazi’nin trafiğine nefes aldıracak yer olmayacak. Aynı zamanda Bursa’da cumhur ittifakının sağ duyunun, millî beraberliğimizin timsâlidir. Türkiye’yi Bursa ile birlikte büyüttük. 2023 hedeflerimize ve daha da ötesine yine birlikte koşup, ulaşacağız. Belediyecilik, memleketi gönülden sevenlerin işidir. Belediyecilik Bursa’da Alinur Aktaş’ın işi. 31 Mart’ta Bursa’dan rekor katılım ve cumhur ittifakıadaylarına rekor oy bekliyoruz" ifadelerini kullandı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, “Cumhur İttifakı masa başında kurulmadı. Milletin gönlünde kuruldu. Türkiye’de cumhur ittifakı kazanınca kimler sevinecek. Karşımızdaki ittifak kazanınca kimler sevinecek” açıklamasında bulundu.

“Türkiye’nin yıkımını isteyenler kaybedecek”

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da törende yaptığı konuşmada, “Bugün bizim için tarihî bir gün. Bu anlamlı günü partimizin 50. kuruluş yıl dönümüne tesadüf etmesi ayrı önem katıyor. Gerçekten Bursa’da gelecek nesillere emanet edilecek, böyle güzel bir hatırayı önemsiyorum ve anlamlı buluyorum. Cumhuriyet tarihinin en kilit, en kritik milli beka açısından en stratejik seçimlerinden biri 22 gün sonra yapılacaktır. Aziz milletimiz bir defa daha tarihi iradesini sandığa yansıtacaktır. 31 Mart’ta sağ duyu birlikteliği galip gelecektir. Türkiye’nin yıkımını dileyenler, zilletle kucak açanlar tarihin yanlış yerinde durduğunu anlamak zorunda kalacaklardır. Türk milleti bekasını sandıkta sahip çıktığı 31 Mart’ta gösterecektir. Zillete bulanmış siyasi aktörler hezimete uğrayacaktır. Terör bir beka sorunudur. Ekonomik saldırılar, etnik ve mezhebi provokasyonlar milli güvenliğimize yönelik tehdit ve komplo riski ve tehlikelidir” şeklinde konuştu.

“Zilletin oyununu Allah’ın izniyle birlikte bozacağız”

31 Mart seçimleri bir beka seçimidir dediklerini hatırlatan Büyükataman, “Birileri hop oturup, hop kalkıyorlar. Beka ile bu seçimin ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuktur. Türkiye’nin kuyusunu kazanlar bu kuyuya düşmekten kurtulamayacaklardır. cumhur ittifakı Cumhuriyetin 100. yılına ulaşmak azmindedir. cumhur ittifakı doğru siyasetin tarafıdır. Zilletin geleceği olmaz, milletimize hayrı dokunmaz. Ne yaparsa yapsınlar cumhur ittifakını durduramayacaklardır. cumhur ittifakı millîkuruluşun simgesidir. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben dememiz boşuna söylenmemiştir. Cumhur ile Cumhuriyeti bir kez daha kucaklaştıracağız. Zulme, hep beraber direneceğiz. Zilletin oyununu Allah’ın izniyle birlikte bozacağız. Tehditlere, beraberce göğüs gereceğiz. Biz Türk milliyetçileriyiz, Türkiye’nin teminatı cumhur ittifakıyız. Beka için milli karar, cumhur için istikrar diyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve meclis üyeliklerinde cumhur ittifakı beklediği sonuçları alacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu ve endişesi olmasın” diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu da, “Milletlerin milli hafızalarını oluşturan şahsiyetler vardır. Bu şahsiyetlerin yeni nesillere mutlak süratle intikal ettirilmesi gerekir. Belediye başkanımıza ve meclis üyelerine Başbuğumuzun isminin verildiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Milletvekilleri Hidayet Vahapoğlu, İsmet Büyükataman’ın yanı sıra İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve teşkilat mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.