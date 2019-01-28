Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi) Bugüne kadar iki ziyaret gerçekleştirdik. Bunu diğer ülkelerden gemi kiralayarak yaptık. İnşallah gelecek yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın öncülüğünde kendi gemimizi hazırlıyor

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