Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi) 29'u danışman ülke statüsünde toplam 53 ülkeden oluşan bir anlaşmalar birliği bu. Dolayısıyla Türkiye olarak buradaki hedefimiz, buraya danışman ülke statüsüne geçiyor olabilmek, şu

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.