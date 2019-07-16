Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(11. Kalkınma Planı) Normal şartlarda yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan 'Dijital Türkiye Versiyon 1.0', 6 ay erken tamamlanarak, kapsamdaki hizmetler Dijital Türkiye’ye entegre edilmiştir."

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