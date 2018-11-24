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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, yerel seçimlerde partisinin Adıyaman Belediye Başkanı adayının Süleyman Kılınç, olduğunu açıkladı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:09
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, yerel seçimlerde partisinin Adıyaman Belediye Başkanı adayının Süleyman Kılınç, olduğunu açıkladı.
Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 15:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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