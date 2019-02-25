Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşa kaliteli ve ucuz sebze ve bakliyat tedarikinin sağlanması yönündeki talimatının ardından başkentin 30 ayrı noktasına kurularak 10 çeşit sebzenin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu Tanzim Satış Noktalarında, ş
IHAAW124420-GEN/25-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşa kaliteli ve ucuz sebze ve bakliyat tedarikinin sağlanması yönündeki talimatının ardından başkentin 30 ayrı noktasına kurularak 10 çeşit sebzenin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu Tanzim Satış Noktalarında, şimdi de bakliyat satışı da başlıyor.25 Şubat 2019 Pazartesi 13:01
IHAAW124420-GEN/25-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşa kaliteli ve ucuz sebze ve bakliyat tedarikinin sağlanması yönündeki talimatının ardından başkentin 30 ayrı noktasına kurularak 10 çeşit sebzenin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu Tanzim Satış Noktalarında, şimdi de bakliyat satışı da başlıyor.25.02.2019 12:44:20TSINNNN
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