Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki MGK toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda’da masum insanların inançlarından dolayı katledilmesinin şiddetle kınandığı belirtildi. IHAAW205103-GEN/20-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki MGK toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda’da masum insanların inançlarından dolayı katledilmesinin şiddetle kınandığı belirtildi.

IHAAW205103-GEN/20-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki MGK toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda’da masum insanların inançlarından dolayı katledilmesinin şiddetle kınandığı belirtildi.20.03.2019 20:51:03TSINNNN

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