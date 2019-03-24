Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda’daki cami saldırısına ilişkin, “Bu bireysel bir terör eylemi değil, örgütlü bir terör eylemidir” dedi.
IHAAW212520-GEN/24-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda’daki cami saldırısına ilişkin, “Bu bireysel bir terör eylemi değil, örgütlü bir terör eylemidir” dedi.24 Mart 2019 Pazar 21:30
IHAAW212520-GEN/24-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda’daki cami saldırısına ilişkin, “Bu bireysel bir terör eylemi değil, örgütlü bir terör eylemidir” dedi.24.03.2019 21:25:20TSINNNN
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