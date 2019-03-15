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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni Zelanda’da Nur Camii’ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil ş

IHAAW094339-SIY/15-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni Zelanda’da Nur Camii’ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum.

15 Mart 2019 Cuma 09:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni Zelanda’da Nur Camii’ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil ş

IHAAW094339-SIY/15-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni Zelanda’da Nur Camii’ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."15.03.2019 09:43:39TSINNNN

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:48
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