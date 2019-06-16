Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yarın Resmi Gazete’de yayınlanacak. Sanayi sicil belgesine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde 1’lik kambiyo vergisi ödemeyecek” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yarın Resmi Gazete’de yayınlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yarın Resmi Gazete’de yayınlanacak. Sanayi sicil belgesine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde 1’lik kambiyo vergisi ödemeyecek” dedi.

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