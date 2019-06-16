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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yarın Resmi Gazete’de yayınlanacak. Sanayi sicil belgesine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde 1’lik kambiyo vergisi ödemeyecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yarın Resmi Gazete’de yayınlanacak.

16 Haziran 2019 Pazar 16:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yarın Resmi Gazete’de yayınlanacak. Sanayi sicil belgesine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde 1’lik kambiyo vergisi ödemeyecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yarın Resmi Gazete’de yayınlanacak. Sanayi sicil belgesine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde 1’lik kambiyo vergisi ödemeyecek” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 16:23
  1. doğa

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