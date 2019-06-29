Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “S-400’lerle ilgili anlaşma, her şey bitmiştir. Olay teslimat sürecindedir. Biz ABD ile de bu konuda patriotlar alma hususunda Obama döneminde bir adım atmıştık. Patriotlar konusunda kongre müsaade etmedi dediler ve böy

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “S-400’lerle ilgili anlaşma, her şey bitmiştir. Olay teslimat sürecindedir. Biz ABD ile de bu konuda patriotlar alma hususunda Obama döneminde bir adım atmıştık. Patriotlar konusunda kongre müsaade etmedi dediler ve böyle bir satışı gerçekleştirmediler" dedi.