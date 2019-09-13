Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Rusya ve İran'ın katılımıyla gerçekleşecek üçlü zirve) Ankara'da yapacağımız bu zirveyle beraber ağırlıklı olarak İdlib'deki gelişmeleri ele alacağız. İdlib'deki gelişmelerde de gözetleme noktaları dahil olmak üzere b

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