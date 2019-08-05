Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonla görüştü.
05 Ağustos 2019 Pazartesi 23:39
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